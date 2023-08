Il Napoli presenta Natan e risponde al Lens: «Un ringraziamento particolare per l’ispirazione» (VIDEO)

Dopo lo sfottò del club francese nel video del rinnovo di Danso, il club azzurro risponde scherzosamente per le rime con tanto di emoticon con l’occhiolino

Il Napoli ha risposto al Lens. Dopo che il club francese ha comunicato con un video ironico il rinnovo di Danso prendendo in giro il Napoli, il club di De Laurentiis ha risposto a tono ieri comunicando l’acquisto di Natan, ieri presente a bordocampo durante l’amichevole Napoli-Augsburg.

Su Tik Tok il video nel profilo del club azzurro che ritrae Natan a bordocampo e in sottofondo le parole della canzone “Ti Amo” di Umberto Tozzi: “Un soldo, ti amo. In aria, ti amo”.

Nella caption il ringraziamento al Lens che aveva citato la canzone nel video di Danso:

“Un ringraziamento particolare al @RCLens per l’ispirazione”. Con tanto di emoticon con l’occhiolino

Nel video piuttosto originale con cui il Lens ha annunciato il rinnovo di Danso, in sottofondo, si sente la musica della tarantella napoletana mentre sullo schermo di un cellulare scorrono messaggi d’amore verso Danso provenienti da un non meglio identificato “Cortigiano del Sud Italia”. I riferimenti al Napoli, che seguiva Danso da tempo, insomma, si sprecano. Alla fine del video, l’Italia a forma di stivale scalcia via il cellulare e compare la scritta: “Naturalmente un rinnovo lo prenderà a calci. Danso non andrà in Italia”.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Sul video il Corriere dello Sport aveva notato un certo livore, segno che il Napoli puntava forte sul centrale austriaco:

““Un riferimento non esattamente elegante e sportivo, ma la solita storia della rivalità Italia-Francia in questo caso sembra quasi arricchita da un senso di vendetta. Come a dire: ci avete provato, e anche di brutto, ma alla fine Danso resta con noi. Il Napoli ci ha provato, anche molto più di quello che è venuto fuori considerando il livore del club francese”.

