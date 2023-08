Il Napoli non prenderà nessuno al posto di Gabri Veiga, c’è anche Raspadori in quel ruolo (Sky)

Marchetti: «Ora si lavorerà al rinnovo di Zielinski da chiudere in fretta. Il Napoli non ha l’urgenza di prendere un altro centrocampista»

Sfumato Gabri Veiga si ferma il mercato del Napoli a centrocampo? Così sostiene Luca Marchetti a Sky Sport. L’esperto di calciomercato dice che

«il Napoli non intenderà muoversi a centrocampo. Veiga era considerato un investimento per il futuro, adesso il Napoli non ha né l’urgenza né la necessità di andare prendere un altro centrocampista. Il Napoli si sente coperto nel ruolo, ha anche Raspadori che Garcia nel ritiro ha utilizzato in quella posizione.

Il Napoli ha tutto il tempo di valutare l’investimento da fare nelle prossime sessioni di calciomercato. Adesso si lavorerà al rinnovo di Zielinski. Lui ha rifiutato l’Arabia Saudita e il Napoli vuole chiudere in fretta».

