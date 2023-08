Il Napoli di Garcia non è solo palla lunga a Osimhen (Corsera)

Oltre il lancio c’è di più. Garcia a fine gara raduna e parla alla squadra in campo: la difesa di uno scudetto è più difficile della sua conquista

Il Napoli di Garcia non è solo palla lunga al centravanti, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Ecco la sua analisi.

Quello di Rudi Garcia non è un Napoli verticale, oltre il lancio c’è di più. È una squadra schierata con lo stesso modulo della scorsa stagione, ma con un’interpretazione completamente diversa.

Palla lunga al centravanti, sì è (anche) così. Ma questa è una squadra che sa fraseggiare bene e i flash della cavalcata scudetto sono frequenti nella memoria dei protagonisti. Accelera e decelera, il Napoli. A tratti è quasi un remake. Controlla, gestisce ed è in continua evoluzione.

Il Napoli chiude in crescendo, mostra il volto della squadra intraprendente: ed è un avviso ai naviganti. Un’altra novità: Garcia a fine gara raduna e parla alla squadra in campo. Scena che racconta che la difesa di uno scudetto, atteso 33 anni, è compito assai più difficile della conquista stessa. Contro il Sassuolo la prima autorevole risposta. I partenopei, 6 punti in 2 gare, son tornati, vivi e vegeti.

