«Il futuro di Gabri Veiga è intrecciato al futuro di Zielinski» (Laudisa)

Il giornalista della Gazzetta a Radio Punto Nuovo: «bisogna capire se lo spagnolo arriverà a Napoli per fare il titolare oppure si va verso la conferma del polacco»

Il futuro di Gabri Veiga. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, esperto di mercato, giornalista della Gazzetta dello Sport:

“Il futuro di Gabri Veiga è in realtà intrecciato al futuro di Zielinski, quindi il Napoli vuole vederci chiaro. Non c’è nessun arretramento, bisogna solo capire se lo spagnolo arriverà a Napoli per fare il titolare oppure si va verso la conferma del polacco. E questo cambierebbe molto anche per Veiga, che lascerebbe la Liga per fare il titolare in azzurro e non il comprimario di Zielinski. Rinnovo per il polacco? Bisogna andarci cauti, ma i segnali positivi ci sono. Il discorso diverso è per Lozano, che non ha avuto pretendenti al cartellino. Rischia di restare a Napoli senza rinnovo immediato e con la possibilità concreta che sarà Garcia l’ultimo a decidere. Altrimenti rischia di crearsi un caso abbastanza importante. Demme? Resta in uscita, ma non si intravedono acquirenti a titolo definitivo. Quindi bisogna vedere chi si farà avanti e se il Napoli sarà disposto a cederlo in prestito”.

