Hojlund ha un problema alla schiena, lo United non potrà utilizzarlo a inizio stagione (Daily Mail)

Il Daily Mail scrive che Rasmus Hojlund sta curando un infortunio alla schiena che limiterà il suo tempo di gioco per il Manchester United all’inizio della stagione. Il problema è più serio di quanto rivelato dal club dopo aver firmato l’accordo per l’acquisto dell’attaccante per 72 milioni di sterline ed è emerso dalla risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Hojlund.

“Il nuovo acquisto da 72 milioni di sterline del Manchester United, Rasmus Hojlund, sta curando un infortunio alla schiena che probabilmente limiterà il suo tempo di gioco all’inizio della stagione. Mail Sport ha appreso che una risonanza magnetica effettuata durante le visite mediche dell’attaccante danese la scorsa settimana ha rivelato un punto caldo di risposta allo stress nella sua schiena, che può essere l’inizio di fratture da stress nei giovani giocatori”.

Potrebbe passare del tempo prima che i tifosi dello United vedano l’attaccante in azione. Hojlund è già stato escluso da Ten Hag nelle prime due partite contro Wolves e Tottenham,

“con alcune fonti dello United che indicano che il problema è più serio di quanto il club abbia rivelato dopo aver completato il suo trasferimento dall’Atalanta la scorsa settiamna. Secondo quanto filtra dallo United ci vorranno diverse settimane prima che Hojland raggiunga la forma fisica per una partita a causa di un piccolo problema subito durante l’allenamento pre-campionato all’Atalanta, ma non è entrato nei dettagli sulla natura dell’infortunio”.

“Lo United è fermamente convinto che a seguito di intense indagini durante le visite mediche di Hojlund non ci siano problemi fondamentali alla sua schiena e che tutto ciò di cui ha bisogno è un periodo di riposo”.

“Fonti mediche esterne al club, tuttavia, hanno riferito a Mail Sport che tali infortuni richiedono una gestione attenta e hanno suggerito che è improbabile che Hojlund possa giocare due partite a settimana per un po’ di tempo per paura di trasformarsi in una frattura da stress, che porterebbe ad un lungo periodo di stop”.

