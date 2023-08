Guardiola telefonò a Mazzone, «Sono Pep» e Mazzone rispose «E io sono Garibaldi»

Il Times omaggia l’ex allenatore scomparso ricordando il suo rapporto con Guardiola che nel 2008 lo volle per la sua prima finale di Champions

Tanti, tantissimi i ricordi e gli omaggi arrivati dopo la scomparsa di Carlo Mazzone, grande e indimenticata tecnico, anche il Times ha voluto ricordarlo come “Popolare allenatore di calcio italiano che ha influenzato Pep Guardiola e ha contribuito a lanciare la carriera di Francesco Totti”

Il quotidiano ha voluto ricordare l’importanza che Mazzone ha avuto per la carriera di questi due straordinari personaggi del mondo del calcio.

Scrive

“Alla conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City sul Newcastle all’inizio di questo mese, il manager dei campioni Pep Guardiola ha sfoggiato una T-shirt distintiva. Ha spiegato che era un omaggio a Carlo Mazzone, il suo defunto manager durante il suo periodo al Brescia. L’anno scorso, Guardiola ha rivelato per un documentario sulla vita di Mazzone, Come un padre (Come un padre), che nel camerino della squadra lombarda fuori moda aveva imparato cose che non aveva sperimentato al Barcellona”

Il Times rivela che nel maggio 2009, dopo che Mazzone si era ritirato, ha ricevuto una telefonata. “La voce dall’altra parte diceva che era Guardiola. “E io sono Garibaldi!” ha risposto Mazzone, sapendo che c’erano solo quattro giorni per il catalano per prepararsi alla sua prima finale di Champions League come allenatore, tra il Barcellona e il Manchester United di Alex Ferguson. Era Guardiola invece e voleva Mazzone alla partita, anche perché sarebbe stata giocata nella sua città natale di Roma. Carletto, come era universalmente conosciuto, fu a sua volta umiliato, eccitato e poi estasiato per il suo protetto quando il Barcellona trionfò debitamente”.

ilnapolista © riproduzione riservata