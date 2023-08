Spalletti in Nazionale, Gravina aspetterà massimo 48 ore l’ok di De Laurentiis (Di Marzio)

Apertura totale del tecnico all’incarico di ct. Contatti in corso tra Gravina e il presidente del Napoli per sbloccare la situazione.

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale, è partito il toto nomi. Subito due nomi in cima alla lista. Il primo è Spalletti, l’altro è Conte.

Gravina ha subito avviato i contatti con l’ex allenatore del Napoli. Luciano che è fresco di scudetto proprio con gli azzurri ha subito dato la propria disponibilità e, inoltre, il modo di gioco potrebbe rappresentare una novità nel solco del 4-3-3 già rodato da Mancini.

Ci sono degli ostacoli però. Infatti De Laurentiis aveva inserito una penale in caso di nuova panchina di Spalletti subito dopo il Napoli. Né la Figc, né il tecnico di Certaldo intendo cedere alla richieste di De Laurentiis. Nel frattempo il presidente federale è in contatto anche con De Laurentiis. Non si tratta di una trattativa come scrive Gianluca Di Marzio:

“Quindi, non c’è una trattativa in atto tra Figc e Napoli o tra l’entourage di Spalletti e il Napoli per limarla, abbassarla o altro. Tra l’altro c’è anche una valutazione giuridica in atto perché si tratta di una penale/clausola di non concorrenza e la Nazionale non fa sicuramente concorrenza al Napoli che è un club. Si attende il via libera di De Laurentiis perché Spalletti possa diventare il nuovo commissario tecnico, ma la Figc aspetterà al massimo 48 ore. Contatti in corso tra Gravina e il presidente del club azzurro per sbloccare la situazione“.

Conte, che è stato già avvisato della situazione, attende ulteriori sviluppi. L’ex Juve, Inter e Tottenham ha compreso la precedenza data a Spalletti. Ha comunque dato la propria disponibilità qualora la Figc dovesse voler entrare nel vivo con lui per poi cercare eventuale intesa.

