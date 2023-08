Gosens in gol alla prima con l’Union Berlino dopo appena 180 secondi (VIDEO)

Il tedesco al 34′ ha segnato la doppietta contro il Darmdstadt. È il primo giocatore a segnare due gol all’esordio in Bundesliga

Robin Gosens ci ha messo meno di 3 minuti per mettere a segno la sua prima rete in Bundesliga. Contro il Darmdstadt. Il tedesco ex Inter ha recuperato un pallone vagante ridosso dell’area avversaria, lo ha poi sistemato sul sinistro scartando un avversario e ha piazzato il pallone alla destra del portiere, nell’angolino basso. Un tiro imparabile e un’azione che ha messo in luce le qualità dell’esterno.

180 secondi alla prima da titolare e #Gosens ha già sbloccato il conto con l’Union Berlino 🔨 pic.twitter.com/QlNRJEaI5k — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) August 26, 2023

Non solo corsa, tempismo e cross, ma anche lucidità, dribbling e tiro. Tutti elementi che durante l’esperienza all’Inter sono mancati. Gosens con la maglia nerazzurra non ha scalato le gerarchie sulla fascia sinistra, davanti a lui c’era sempre Dimarco.

Il tedesco, alla prima partita da titolare con l’Union Berlino si è anche regalato una doppietta. Al 34′ ha segnato il 2-0, registrando pure un record. Seconda OptaPaolo, infatti, il tedesco è il primo giocatore a segnare una doppietta nella sua prima partita da titolare in Bundesliga. Un esordio da favola.

1 – Robin #Gosens è il primo giocatore a segnare almeno due gol nella sua prima partita da titolare in Bundesliga con l’Union Berlino. Doppietta. https://t.co/uBYk72oWLg — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 26, 2023

Con l’Inter, in poco più di un anno, ha collezionato 58 presente, 5 gol e un solo assist. Numeri molto lontani da quelli registrati all’Atalanta. Con Gasperini, Gosens aveva incantato mezzo Europa conquistando anche la nazionale tedesca. In 157 presente, 29 gol e 21 assist. Numeri impressionanti per un esterno a tutta fascia.

