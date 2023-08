“Dyche è vestito come un croupier”, Sky Uk si scusa per i commenti sul tecnico dell’Everton

Indossava il lutto al braccio per ricordare l’operaio morto nella costruzione dello stadio. Il portavoce di Sky: “commenti insensibili e deplorevoli”

Sky si è scusata per i commenti inappropriati fatto in telecronaca sull’abbigliamento dell’allenatore dell’Everton Sean Dyche. Bill Leslie e Andy Hinchcliffe, i telecronisti, lo hanno definito vestito come un croupier.

Lo riporta la Bbc:

“I commentatori Bill Leslie e Andy Hinchcliffe hanno detto che il suo abbigliamento lo faceva sembrare un ‘croupier’ – qualcuno che supervisiona i tavoli da gioco nei casinò”.

Durante la partita, Sean Dyche, allenatore dei Toffees, era vestito con questa camicia e la fascia nera al braccio. L’aspetto ha così ricordato ai due commentatori la divisa di un addetto ai tavoli verdi, mail lutto era per un’occasione importante.

“Dyche indossava una fascia nera al braccio in memoria di Michael Jones, l’operaio morto lavorando al nuovo stadio del club”.

Forever in our hearts 💙 pic.twitter.com/0UViVjgmi8 — Everton (@Everton) August 20, 2023

Il tifoso è stato ricordato nel corso della partita, al 26esimo minuto della gara: giocatori e tifosi hanno applaudito alla sua memoria. Perfino ad Anfield, lo stadio dove giocano i rivali storici del Liverpool, si è cantato in onore di Michael Jones.

Nonostante questo, i commenti inappropriati ci sono stati comunque. Questo ha portato Sky a rivolgere delle scuse e provare a cancellare il disagio provocato.

“Un portavoce di Sky si è scusato per ‘il turbamento o il disagio causato’. Dichiarando poi che i commenti fatti durante la partita Aston Villa-Everton sono stati insensibili e deplorevoli”.

Dyche, rivolgendosi ai commentatori di Sky, ha così spiegato il perché del suo disagio:

«Abbiamo parlato con tutte le persone coinvolte nella trasmissione, compresi i commentatori, e abbiamo ricordato loro le responsabilità e la necessità del curare il tema della sensibilità».

Successivamente, sia Leslie che l’ex difensore dell’Everton Hinchcliffe hanno espresso rammarico per i loro commenti.

