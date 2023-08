Spettacolo ad Anfield, lo stadio intona You’ll Never Walk Alone per un tifoso dell’Everton morto VIDEO

È accaduto al 26esimo della sfida contro il Bournemouth mentre in campo passava la bandiera dell’Everton in memoria del tifoso scomparso in un incidente mentre lavorava alla costruzione del nuovo stadio della sua squadra

Bellissima scena di sport andata in scena oggi Anfield durante la partita di Premier Liverpool-Bournemouth. Come documentato dal video di un tifoso al 26esimo della partita lo stadio ha intonato in coro You’ll Never Walk Alone mentre ai piedi della Kop passa una bandiera dell’Everton in memoria di Michael Jones, tifoso dei Toffees scomparso in un incidente mentre lavorava alla costruzione del nuovo stadio della sua squadra

Everton banners and You’ll Never Walk Alone rings around as Anfield pays its respects to Michael Jones on the 26th minute. #LFC #EFC pic.twitter.com/qt3Viw4LfA

— Stephen Killen (@_StephenKillen) August 19, 2023

