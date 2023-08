Demme pesa sul bilancio del Napoli, guadagna 3,8 milioni lordi (Corsport)

È uno stipendio troppo alto per Verona e Genoa. Il club azzurro sta pensando di trattenere Gaetano che sembrava destinato al prestito

Demme, il Napoli vuole liberarsene. Il Napoli ha preso Lindstrøm l’ottimo giocatore d’attacco dell’Eintracht, ora ha necessità di sfoltire. Si sta attrezzando per Lozano (trattativa col Psv) e ha messo fuori rosa Demme dall’inizio del campionato. Il tedesco non rientra più nei piano del club e di Garcia.

Scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano:

Il Napoli ha esigenza di vendere i «pezzi pesanti», economicamente parlando: anche Demme non scherza, quando arrivò, gennaio 2020, gli venne riconosciuto un contratto di assoluto rilievo (3,8 lordi) che adesso, nel piano di contenimento dei costi, è piombo per le casse. Le chanches di andarsene all’Hertha Berlino sono evaporate, c’è qualcosa in Italia – il Verona e anche il Genoa – che però con certi stipendi non vogliono averci a che fare e che dunque diventano opzioni quasi irrealizzabili.

Intanto

il Napoli sta pensando di tenere Gaetano, che sembra orientato a prendere l’autostrada, direzione Frosinone o Empoli, ma le esigenze attuali e la virata sul «progetto», dopo il no di Gabri Veiga, non spingono ad alterare il sestetto.

