Per Lozano il Napoli vuole incassare 22-23 milioni dal Psv (lo pagò 48) – Corsport

Per ora il Psv è fermo a 12. A 18 si può chiudere. Il messicano sa che rischia di starsene un anno di tribuna

Il Corriere dello Sport racconta la trattativa tra Napoli e Psv per la cessione di Lozano. Antonio Giordano scrive che si potrebbe chiudere a 18 milioni.

Il Napoli l’ha sparata grossa, ognuno fa il proprio gioco e per «restituire» Lozano al Psv s’aspetta di incassare almeno ventidue-ventitré milioni di euro, diciassette in meno di quelli investiti nell’estate del 2019, ai quali dovette anche aggiungerne otto di commissioni. Gli olandesi si sono tenuti prudenti, perché chiunque punta all’affare e ne hanno offerti dieci, che adesso sarebbero diventati dodici. sono mondi ancora inconciliabili, però i soliti, immancabili bonus possono qualcosa e al resto dovranno pensarci Adl e i dirigenti del Psv.

A diciotto si può concludere, probabilmente, anche perché l’ingaggio di Lozano è un peso rilevante nel bilancio del Napoli: quattro milioni e mezzo netti, senza il decreto crescita, si raddoppiano e diventano nove.

Lozano sa che tra un anno si svincolerà a parametro zero, ma starsene tutta la stagione in tribuna, ipotesi che ritiene praticabile dal club, non rappresenta un orizzonte invitante

