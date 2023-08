Damiani: «Pavard non è un campionissimo, altrimenti non sarebbe andato via dal Bayern»

A RadioPunto Nuovo: «Natan è ancora in panchina perché Garcia vuole proteggerlo dalle pressioni del dopo Kim»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Damiani, agente Fifa ed ex Napoli:

«Lindstrom, Natan e Cajuste mi piacciono molto, in attesa di conoscere tutti meglio. Il Napoli è sempre attento sui giovani, quindi c’è da fidarsi. La città aiuta tanto i nuovi acquisti ad inserirsi al meglio, quindi mi auguro che faranno molto bene. Natan è ancora in panchina perché Garcia vorrà far inserire questo ragazzo in maniera graduale, quindi è giusto gestire anche le pressioni del dopo-Kim. Lo vuole proteggere e tenerlo tranquillo. Osimhen? Le chiacchiere sul suo futuro sono tante, ma il Napoli non può privarsi di un calciatore così. Per un altro anno ce lo godremo in Italia e in Serie A, ma dal prossimo bisognerà vedere…

Le altre? Il Milan ha fatto un’ottima campagna acquisti, quindi il lavoro è stato eccellente. Il Milan è la squadra che in questo momento si avvicina di più al Napoli. Pavard-Inter? Non è un campionissimo, altrimenti non sarebbe andato via dal Bayern. È un buon giocatore e darà il suo contributo, ma come elemento della rosa nell’Inter».

