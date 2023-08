Si gioca stasera alle 20.45. Gaetano andrà al Frosinone. L’offerta di 10 milioni del Psv per il messicano è stata ritenuta insufficiente

Convocati Napoli-Sassuolo: Lozano c’è, Demme e Gaetano no. Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per il match di stasera e come già a Frosinone non c’è spazio per il centrocampista tedesco. Così come per il giovane napoletano Gaetano che andrà in prestito al Frosinone. Presente invece Lozano che pure è al centro di interessi di calciomercato.

Come ha scritto il Corriere dello Sport, il Psv ha offerto dieci milioni per lui ma De Laurentiis ne vuole più di venti.

Il Psv ha provato ad affondare il colpo-Lozano, il grande ritorno in Olanda dopo quattro anni in azzurro, ma l’offerta confezionata dal club olandese non è stata ritenuta sufficiente da De Laurentiis. Ovvero: 10 milioni più bonus, la proposta; oltre 20 milioni la risposta, la richiesta di Adl.

Oltre 20 milioni, per intenderci: non sarà per niente facile. Anche perché l’ingaggio di Lozano sfiora i 4,5 milioni a stagione, troppo per i parametri del Psv.

Ieri Barry Whelan, il manager del Chucky, è anche stato a Napoli per discutere della questione, ma poi il giocatore s’è allenato con i compagni al Maradona, in gruppo, e oggi, a meno di clamorosi colpi di scena (cioè di mercato) sarà regolarmente convocato da Garcia per la partita in programma alle 20.45 con il Sassuolo.

