Cheddira: il Napoli lo girerà in prestito al Frosinone dopo averlo preso dal Bari (Sky)

De Laurentiis vuole mantenere il controllo sul cartellino del marocchino che con il Bari ha segnato 22 gol in 34 presenze

Cheddira è sempre più vicino al Frosinone. L’attaccante del Bari potrebbe essere prima ceduto al Napoli e poi girato in prestito ai ciociari. Infatti nei piani di De Laurentiis c’è di mantenere il cartellino del giocatore. A confermare l’indiscrezione lanciata da Sky è Gianluca di Marzio sul proprio profilo Twitter.

. @Frosinone1928, vicinissimo #Cheddira: operazione in prestito con diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2023

Il Marocchino ha stupito durante tutta la stagione con il Bari in Serie B. Così Walid Cheddira si prepara al grande salto. Prima però c’è un’altra tappa intermedia, a Frosinone, prossima avversaria del Napoli. Al momento Cheddira non rientra nel progetto tecnico azzurro ma in futuro le cose potrebbero cambiare. La Serie A è l’ultimo banco di prova per uno che con il Bari ha segnato 22 gol in 34 presenze stagionali.

ilnapolista © riproduzione riservata