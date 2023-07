Il mercato del Bari è bloccato da Caprile e Cheddira, la strada più lineare sarebbe il Napoli (Repubblica)

A una settimana dal ritiro la rosa è incompleta. Il Bari deve prima vendere loro due. Il portiere ha mercato, l’attaccante decisamente meno

“L’impasse sul mercato del Bari” titola l’edizione pugliese di Repubblica che aggiunge: “i nodi sono Caprile e Cheddira”. Scrive Repubblica Bari:

a pochi giorni dall’inizio del ritiro, che scatterà venerdì a Roccaraso, la rosa è chiaramente incompleta e con tanti giocatori in bilico.

Caprile e Cheddira restano nodi da sciogliere. Entrambi sono destinati a cambiare maglia e dalle loro cessioni dipende buona parte del mercato in entrata del Bari, ma al momento non si muove foglia. La strada più lineare sarebbe quella di venderli al Napoli, ma la situazione resta in una fase di stallo e blocca in qualche modo il mercato biancorosso, che avrà proprio nella ricerca dei loro sostituti uno dei momenti chiave.

Per Caprile non mancano le richieste, in particolare dall’Empoli che è a caccia di un numero uno che sostituisca Vicario, approdato al Tottenham. Il portiere piace anche alla Fiorentina, che sta cercando un estremo difensore di prospettiva.

Walid Cheddira non sembra avere al momento grandi corteggiatori. Qualcosa ci sarebbe sul mercato estero, ma sul gradimento per l’attaccante del Bari pesa il girone di ritorno un po’ in ombra. Di sicuro, il suo valore non è quello dello scorso gennaio, quando sulla scia di un super girone di andata e della convocazione per i Mondiali in Qatar, sulle sue tracce si erano mossi club del calibro di Torino e Lazio in Italia, e dello Sporting Lisbona in Portogallo. Sul piatto della bilancia restano in ogni caso i 22 gol segnati con la maglia del Bari, 17 in campionato, cinque in Coppa Italia, manifestazione nella quale ha persino vinto il titolo dei marcatori. È importante che la loro situazione si sblocchi, per dare impulso al mercato del Bari, sinora avarissimo di annunci.

