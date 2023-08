Cajuste al Napoli: c’è l’accordo col Reims. Visite mediche nelle prossime ore

Jens Cajuste sembra essere molto vicino al Napoli. Footmercato scrive:

“Rudi Garcia vuole anche guardare in Ligue 1 per rafforzare la sua squadra. A centrocampo, ha messo gli occhi su Jens Cajuste del Reims. Secondo le nostre informazioni, i Partenopei hanno raggiunto un accordo con il Reims per il trasferimento del giocatore 23enne. Quest’ultimo sarà anche sottoposto presto alle visite mediche”.

Lo svedese potrebbe essere il sostituto perfetto per Anguissa, o prendere il posto di Zielinski, vicino all’approdo in Arabia.

Di Marzio aggiunge su Cajuste:

“Ci sono conferme per l’arrivo dello svedese che oggi, mercoledì 9 agosto, farà le visite mediche con gli azzurri. Il costo totale è di 12 milioni di euro. In Ligue 1, 39 partite totali con 5 gol e 1 assist”.

Anche Fabrizio Romano conferma la notizia su Twitter, aggiungendo che il contratto del calciatore sarà fino a giugno 2028.

Napoli are set to sign Swedish midfielder Jens Cajuste from Reims on permanent transfer — agreement confirmed and medical booked 🚨🔵🇸🇪 #Napoli

Cajuste will be in Italy to complete the tests today, as @Santi_J_FM reported.

Contract until June 2028. pic.twitter.com/ZDZ4SqRxsA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023