Bonucci giocherà nell’Union Berlino, la Juve gli pagherà 3,5 milioni di stipendio

Leonardo Bonucci sarà un nuovo giocatore dell’Union Berlino. A riportare la notizia è Fabrizio Romano, che scrive inoltre che il difensore bianconero si recherà nelle prossime ore in Germania.

Per lui un contratto annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società tedesca pagherà parte dell’ingaggio con la Juventus che pagherà 3,5 milioni lordi di contributo.

Leonardo Bonucci to Union Berlin, here we go! Verbal agreement reached, Italian CB leaves Juventus on permanent deal and joins Union ⚪️🔴🇮🇹 #UnionBerlin

Bonucci will travel to Berlin later today if all goes to plan.

Contract until June 2024, option for further season discussed. pic.twitter.com/pnL2VTlO6h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023