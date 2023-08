Bonucci apre al trasferimento in Germania, contatti con l’Union Berlino

La Stampa: “Ora ha capito che il suo tempo in bianconero è finito e di fatto il suo saluto allo Stadium l’ha già dato mercoledì scorso”

Leonardo Bonucci è sempre più lontano dalla Juventus. Il club non ha alcune intenzione di reintegrarlo in rosa, per i dirigenti e per Max Allegri la sua esperienza in bianconero è finita l’anno scorso. Forsa anche prima, ma Giuntoli ha reso esecutivo quello che già era nell’aria.

Così il difensore della nazionale, orfana da pochissimo di Mancini, inizia valutare le alternative dopo aver provato anche le vie legali. Ieri si parlava di un incontro con Pradè a Forte dei Marmi. Tutto casuale secondo quanto dichiarato dal ds fiorentino. Difficile però pensare che non si sia accennato ad un suo arrivo alla corte di Italiano, una volta che i due si sono trovati faccia a faccia.

La flebile voce di mercato è sparita nel giro di un pomeriggio, sostituita da una più concreta che porterebbe Bonucci all’Union Berlino. Il difensore ha aperto al trasferimento.

Anche la Stampa parla dell’interessamento dell’Union Berlino:

“Ora, però, si è aperta una pista che porta in Germania: l’Union Berlino ha appena ingaggiato l’esterno Gosens dall’Inter e valuta l’arrivo di Bonucci, che ha aperto alla possibilità di chiudere la carriera in Bundesliga. Da più di un mese Bonucci si allena da solo alla Continassa e nei giorni scorsi ha diffidato la società per poter essere reintegrato nella rosa di Allegri. La risposta è stata negativa. Ora ha capito che il suo tempo in bianconero è finito e di fatto il suo saluto allo Stadium l’ha già dato, seduto sugli spalti nella partita in famiglia di mercoledì scorso“.

