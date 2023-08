Bonucci alla Lazio last minute, Lotito deve convincere Sarri (Corsport)

Le titubanze di Sarri sono legate agli equilibri trovati in difesa con Casale e Romagnoli. La Juve pagherebbe parte del suo ingaggio

Bonucci alla Lazio last minute. È un’idea fissa di Lotito anche se Sarri mostra resistenze. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Nuovi contatti, nuove speranze. Leonardo Bonucci aspetta ancora la Lazio: da settimane ha messo in stand-by l’Union Berlino incrociando le dita per un affondo da parte di Lotito. Proprio il presidente è il suo principale estimatore a Formello, l’unico in grado di convincere Sarri per il suo innesto nelle ore che precedono il gong della sessione estiva. Il mercato volge al termine, il centrale della Juventus può essere il colpo last-minute.

Con gli altri acquisti è stata abbassata l’età media della squadra, con Bonucci però si alzerebbe il grado di carattere e maturità. È il pensiero fisso di Lotito.

La Juve pagherebbe anche una parte del suo ingaggio, è un’operazione fattibile e che la Lazio ha tenuto in piedi, non chiudendo mai definitivamente la porta al suo ingresso. Le titubanze di Sarri sono legate più che altro agli equilibri trovati in difesa, dove Casale e Romagnoli formano la coppia titolare, con Patric e Gila alternative alle loro spalle.

