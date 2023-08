Bertolini: «L’autogol ci ha fatto paura: l’avversario principale di oggi non era il Sudafrica, ma noi stesse»

Alla Rai: «Il mio futuro non ha importanza. Mi auguro che il movimento cresca sempre di più».

Il commissario tecnico dell’Italia femminile, Milena Bertolini, commenta ai microfoni della Rai il finale di Italia-Sudafrica. La partita è terminata in favore del Sudafrica per 3-2 con un goal al novantesimo delle rivali. L’Italia è stata rispedita a casa.

Il commento di Bertolini sul risultato

«Dispiace molto perché abbiamo lavorato duramente in questo periodo per passare il girone, ma non ce l’abbiamo fatta. Non credo che a questo gruppo mancasse l’intesa: probabilmente è nata un po’ di paura, i cinque gol subiti con la Svezia ci hanno tolto delle certezze».

Per la Bertolini il principale avversario dell’Italia, oggi, non è stato il Sudafrica, ma l’Italia stessa.

«L’autogol di Orsi ci ha fatto paura: l’avversario principale di oggi non era il Sudafrica, ma noi stesse. Sono molto convinta delle scelte che ho fatto perché penso che queste siano le giocatrici migliori: in questa Nazionale ci sarà un buon futuro, questo Mondiale è servito per far crescere delle calciatrici che saranno utili al calcio femminile».

La Bertolini sul suo futuro:

«Il mio futuro non ha importanza. Mi auguro che il movimento cresca sempre di più. Spero di aver lasciato un’eredità con una squadra giovane che ha fatto un’esperienza importante come questa».

𝑭𝑰𝑭𝑨 𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏’𝒔 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑪𝒖𝒑 🌏 🇿🇦 vs 🇮🇹 3️⃣-2️⃣

⚽️ #Caruso (rig) 11’, 74’, Orsi (aut) 32’, Magaia 67’, Kgatlana 90’+2 📋 Una gara sofferta, decisa nei minuti di recupero, elimina l’Italia dal Mondiale ☹️#FIFAWWC #SudafricaItalia#Nazionale #LeAzzurreSiamoNoi pic.twitter.com/jl3YNAMgfP — Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) August 2, 2023

