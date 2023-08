Benzema contro Nuno Espírito Santo, il clima all’Al-Ittihad è esplosivo (Marca)

Secondo quanto riporta Marca, Karim Benzema sarebbe ai ferri corti con il proprio allenatore all’Al-Ittihad, Nuno Espírito Santo.

Dentro lo spogliatoio del club saudita il clima è tutt’altro che sereno. Già l’arrivo di Jota, ex attaccante del Celtic, ha turbato la squadra e soprattutto Karim “The Dream”.

“La crisi è totale. Dopo un’estate ricca di movimenti (Benzema, Kanté, Fabinho o Jota), sono arrivate le complicazioni. Il problema è che il rapporto di Karim Benzema con Nuno Espirito Santo è molto teso… a causa del trattamento che l’ex giocatore del Real Madrid riceve dall’allenatore portoghese“.

Marca scrive che l’allenatore portoghese ha chiarito a più riprese che Benzema non è adatto al suo stile di gioco e addirittura non lo avrebbe nemmeno voluto nella sua squadra. Da qui l’insoddisfazione verso la società che sta conducendo un mercato che non soddisfa le richieste dell’allenatore.

Anche Karim si è lamentato con l’intermediario che ha curato il suo trasferimento dal Real Madrid. Infatti tra le tante promesse fatte al giocatore, l’intermediario aveva assicurato al francese la fascia di capitano. Ma Nuno non è dello stesso parere:

“Benzema, che dopo due giornate di campionato non ha ancora segnato un gol, avrebbe chiesto di trovare “una soluzione”. Inoltre, Benzema aveva chiesto la fascia di capitano ma Nuno ha deciso di assegnarla a Romarinho, e poi ad Ahmed Sharahili”.

🚨 Nuno Espírito Santo has reportedly informed the Al-Ittihad board that Karim Benzema does not fit into his tactical style. 👀

He wasn’t keen on signing the Ballon d’Or winner in the first place, which is leading to tension between the two men.

The Portuguese manager also… pic.twitter.com/yxesa5AQ5S

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 23, 2023