Benitez su Gabri Veiga: «Per lui è una grande opportunità e il club ne avrà benefici»

In conferenza: «Vederlo andar via non ci fa sicuramente piacere, ma sarà un beneficio finanziario per il club».

Il Napoli stava per chiudere il colpo Gabri Veiga, ma lo spagnolo ha deciso di accettare l’Al-Ahli e volare in Arabia Saudita. Rafa Benitez ha parlato del suo ex talento al Celta Vigo:

«Voi [giornalisti] lo sapete meglio di me. Gabri Veiga è un calciatore che è stato molto richiesto sul mercato. Noi vorremmo tenerlo, ma questa è la situazione: c’è una squadra che vuole comprarlo, una squadra che non vorrebbe venderlo, ma bisogna pensare a quello che il club ne beneficerà sull’aspetto finanziario. La sua decisione cambierà in meglio il suo futuro e quello della sua famiglia. Un giorno forse potrebbe tornare in Liga, ma ora il ragazzo ha una grande opportunità. Vederlo andar via non ci fa sicuramente piacere, ma dobbiamo accettare che sarà un beneficio finanziario per il club».

