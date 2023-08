Arabia Saudita, il fondo Pif annuncia la creazione di una società per «accelerare la crescita dello sport» (Rmc Sport)

Il Sovereign Wealth Fund dell’Arabia Saudita «mira ad accelerare la crescita del settore sportivo e investirà nei diritti per le principali competizioni popolari»

Rmc Sport ha diffuso la notizia secondo cui l’Arabia Saudita ha annunciato la costituzione di una nuova società di investimento che avrà come obiettivo i grandi eventi sportivi. La Srj Sports Investments si occuperà della crescita del settore sportivo nella monarchia saudita e investirà nell’acquisizione e nella creazione di eventi sportivi.

“Il Sovereign Wealth Fund dell’Arabia Saudita ha annunciato domenica la creazione di una società di investimento per «accelerare la crescita del settore sportivo» e «eventi globali». La creazione di SRJ Sports Investments «mira ad accelerare la crescita del settore sportivo in Arabia Saudita e nella regione». Lo ha affermato in una nota il Fondo per gli investimenti pubblici (PIF). Secondo il fondo sovrano, uno dei più ricchi al mondo, SRJ Sports Investments investirà «nell’acquisizione e nella creazione di nuovi diritti di proprietà intellettuale per eventi, nei diritti commerciali delle principali competizioni popolari e nell’ospitare grandi eventi mondiali in Arabia Saudita». La creazione di questa società ha lo scopo di «rafforzare la posizione dell’Arabia Saudita come una delle principali destinazioni mondiali per lo sport e l’intrattenimento»“.

L’Arabia in questa sessione di mercato ha già dimostrato di voler essere protagonista dello sport a livello internazionale. Non solo i grandi calciatori si sono trasferiti nel paese arabo (Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema e N’Golo Kanté per fare qualche nome). Ci sono anche i grandi investimenti nel golf, nella F1 e nel tennis.

Il tutto però è fortemente caratterizzato dalle grandi e pesanti accuse di “sportwashing”. L’accusa è di usare lo sport per ripulire l’immagine del paese aspramente accusato di violare ripetutamente i diritti umani.

