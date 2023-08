La Premier League pronta a chiedere l’intervento della Fifa sul mercato dell’Arabia Saudita (Daily Mail)

l calciomercato saudita chiude il 20 settembre. I club inglesi vogliono evitare di veder partire i propri giocatori a campionato già iniziato

Le parole di Klopp e di Guardiola hanno fatto centro anche se suonano un po’ come lacrime di coccodrillo. Secondo il Daily Mail infatti, la Football Association, e per proprietà transitiva anche la Premier League, chiedono alla Fifa di intervenire sull’Arabia Saudita.

Il fatto che il mercato si nel paese Arabo si chiuda il 20 di settembre è un rischio troppo grosso per i club di Premier che potrebbero vedere le loro importanti pedine con la valigia in mano a campionato già bello che iniziato.

Scrive il tabloid inglese:

“I club della Premier League sono pronti a fare pressioni sulla Fifa per anticipare la scadenza del trasferimento dell’Arabia Saudita ed evitare che i club vengano saccheggiati dei giocatori dopo la chiusura della finestra europea. I club della Pro League saudita hanno speso oltre 350 milioni di sterline per nuovi giocatori quest’estate, il quinto esborso più alto di qualsiasi campionato al mondo. La scadenza del trasferimento saudita è stata posticipata al 20 settembre su richiesta della Federcalcio saudita, ma data l’entità della spesa dei loro club e il fatto che la maggior parte dei loro migliori giocatori viene reclutata dall’Europa, la Premier League vorrebbe armonizzare le regole“.

Secondo il quotidiano poi, la Saudi Pro League ha tutto l’interesse a mantenere buoni i rapporti con la Fifa e con le altre Federazioni. Uno degli obiettivi sauditi è infatti quello di essere incluso ed essere parte attiva dell’infrastruttura calcistica internazionale. Tuttavia:

“Non ci sarà alcun approccio alla Fifa quest’estate poiché tutte le parti ammettono che è troppo tardi per apportare modifiche, ma la questione dovrebbe essere tornare alla prima assemblea degli azionisti della nuova stagione di Premier League il mese prossimo. Data l’entità delle loro risorse, la Saudi Pro League è vista più come una minaccia a lungo termine che richiede una risposta in tempi rapidi“.

ilnapolista © riproduzione riservata