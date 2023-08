Anguissa, stop per 10-15 giorni, a rischio per la prima di campionato

Distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il suo impiego sarà deciso in extremis, ci sono da valutare gli eventuali rischi

Anguissa a rischio per la prima di campionato del Napoli a Frosinone il 19 agosto alle 18.30.

Il Napoli ha ufficializzatola diagnosi per il camerunense:

Gli esami strumentali effettuati a Frank Anguissa, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane.

Essendo la lesione di primo grado, ne avrà per 10-15 giorni e quindi potrebbe non essere pronto per l’esordio a Frosinone.

🏥 Anguissa, distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. 👉 https://t.co/TVeP9mzf1q 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Hrmy52ZpS3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 4, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata