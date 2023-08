Anguissa più sì che no per Frosinone, Juan Jesus in vantaggio su Natan (CorSport)

C’è un’opzione Cajuste dopo lo stop precauzionale per Elmas. A destra Politano favorito su Lozano alle prese con i problemi contrattuali

Anguissa dovrebbe farcela per la prima partita di campionato del Napoli, che sarà impegnato nella trasferta di Frosinone. Il Corriere dello Sport è ottimista. E dà qualche elemento sulla possibile formazione che sceglierà Garcia tra meno di una settimana.

“Castel Volturno riapre, per prepararsi al Frosinone: cinque allenamenti a disposizione, compreso quello di ieri, che serviranno a Garcia per abbellire il suo Napoli, per rifinirlo dopo le due sessioni di ritiro tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Anguissa è un interrogativo possente, un dubbio che resta lì a riempire l’aria: per ora, è più sì che no, come s’era intuito sin dal momento in cui la diagnosi (distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra) ne ha minato l’umore. Poi si entrerà nel vivo delle scelte, ovviamente, e si comincerà a svelare la squadra che debutterà sabato pomeriggio a Frosinone”.

Per quanto riguarda la difesa, invece, Juan Jesus è in vantaggio su Natan. Mentre c’è un’opzione Cajuste al posto di Elmas.

“Juan Jesus sembra in vantaggio sul connazionale Natan, ed è una sensazione. Elmas, che a Castel di Sangro si è fermato per precauzione al termine del primo tempo dell’ultima amichevole, ha maggiori conoscenze di metodi e sistemi rispetto a Cajuste, che però ha la benedizione di Garcia, e dunque entra nelle opzioni. E infine va scelto il protagonista di destra, perché ormai sono in tre a giocarsi il posto: Politano ha qualche chance in più rispetto a Lozano, che deve sempre discutere del rinnovo, e poi c’è Raspadori, che sa fare tante cose, il centravanti e anche l’esterno, che con quei piedi può permettersi di mandare in crisi un allenatore”.

Ieri il report del Napoli scriveva di allenamento personalizzato in campo per Anguissa.

ilnapolista © riproduzione riservata