Abodi: «Juve senza coppe? Io non ho mai visto plusvalenze fatte da sole…»

Il Ministro dello Sport: “Le fattispecie delle quali è stata ritenuta responsabile la Juve riguardano una pluralità di soggetti”

Andrea Abodi si sforza, ogni volta, di non prendere posizione sulla Juventus e le sue squalifiche, che alla fine prende posizione. L’Uefa l’ha sollevata dalla partecipazione alla Conference League e al ministro per lo sport e i giovani hanno rifatto una domanda (a margine della presentazione degli Europei di pallavolo)

a cui lui dà sempre più o meno la stessa risposta: così fan tutti.

“Non la considero né una vittoria né una sconfitta, se ne prende atto, così come normalmente si fa quando c’è un organo di giustizia o c’è qualcuno che deve assumere una determinazione. Mi auguro si riesca ad andare avanti, lasciarci alle spalle quello che è successo che non è un tema che riguarda soltanto la Juventus. Io penso che in generale tutti noi dobbiamo puntare a comportamenti più corretti e lineari, senza entrare nel merito perché potrebbero esserci anche delle determinazioni. Peraltro le fattispecie delle quali è stata ritenuta responsabile la Juventus riguardano una pluralità di soggetti potenzialmente, perché al di là degli aspetti formali, io non ho mai visto le plusvalenze fatte da sole”.

