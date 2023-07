Zielinski, il Napoli ha rifiutato 30 milioni offerti dalla Lazio. De Laurentiis ne chiede 35 (Messaggero)

Al centrocampista del Napoli Lotito ha offerto 4 milioni d’ingaggio. Sarri ha chiamato Zielinski per fermare il suo sbarco all’Al-Ahli

Il Napoli ha rifiutato una prima offerta della Lazio per Piotr Zielinski: 25 milioni più bonus. Il Messaggero racconta che il presidente biancoceleste Lotito si è fatto avanti ieri pomeriggio, dopo l’assemblea di Lega Serie A per i diritti tv. A Zielinski Lotito ha proposto 4 milioni d’ingaggio. De Laurentiis, dal canto suo, chiede 35 milioni.

Il Messaggero scrive:

“È in ritardo, ha fatto i casting e ristretto il cerchio. Finalmente Lotito si scatena tutto d’un tratto dopo la riunione sui diritti tv a Milano: doppia offerta ufficiale ieri pomeriggio al Torino, assalto a Zielinski con De Laurentiis prima che gli arabi si assicurino il polacco. La fumata è grigia al momento. Improvvisamente può sbloccarsi il mercato della Lazio con tre colpi richiesti espressamente da Sarri, ma bisogna attendere ancora un po’. Il patron oggi sarà impegnato al Parco dei Principi per il congresso di Forza Italia, ora va di corsa perché deve accontentare il tecnico in pochi giorni, prima che perda definitivamente la pazienza in ritiro”.

Sarri vuole Zielinski ad ogni costo. Il quotidiano romano scrive che l’allenatore della Lazio ha chiamato personalmente il centrocampista del Napoli per bloccare il suo trasferimento in Arabia Saudita.

“Sarri ha chiamato Zielinski per fermare il suo sbarco all’Al-Ahli, Lotito assicura di aver offerto 20 milioni più 5 di bonus al Napoli e al 29enne oltre 4 d’ingaggio. Al momento De Laurentiis ha spara 35 a Milano, ma il grande colpo per il dopo Milinkovic è dietro l’angolo”.

Oggi il Corriere dello Sport, su Zielinski scrive:

“Lotito ha colto anche il segnale arrivato da Zielinski. Non ha ancora detto sì all’offerta arrivata dall’Arabia Saudita, si è promesso a Sarri e Lotito ieri ha avviato i colloqui con De Laurentiis. Il polacco, 29 anni, resta il nome privilegiato per sostituire Milinkovic. La cessione all’Al-Hilal del serbo per 40 milioni non favorisce la Lazio. Il contratto di Zielinski in scadenza nel 2024 non è un vantaggio per il Napoli: l’Al-Ahli ha presentato un’offerta di circa 27 milioni, Lotito è partito da una base di 20. Non sono pochi. Un dettaglio dal campo di Auronzo: Sarri sta cominciando a provare il 4-2-3-1, forse pensando al polacco trequartista da alternare con Luis Alberto. Trattative durissime, ma tra presidenti primedonne e in ottimi rapporti: più semplice cercare l’intesa con De Laurentiis”.

