Zielinski apre alla cessione alla Lazio, ma l’accordo tra De Laurentiis e Lotito è complicato (Gazzetta)

Il polacco è considerato l’alternativa a Milinkovic, ma il Napoli è irremovibile: la richiesta è 30 milioni, la Lazio ne offre massimo 20

La Gazzetta dello Sport scrive dell’incontro avvenuto ieri a Dimaro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’agente di Piotr Zielinski, Bartolomej Bolek. Si è parlato di rinnovo ma anche della possibile cessione del centrocampista polacco alla Lazio.

“C’è un via vai di agenti allo Sport Hotel Rosatti, dove risiede il Napoli in ritiro e dove ha creato il proprio quartier generale De Laurentiis. Oltre a Roberto Calenda, qui per discutere sul rinnovo di Osimhen che procede molto a rilento, ieri pomeriggio è arrivato anche Bartolomej Bolek, procuratore di Zielinski. Complicata in questo caso l’ipotesi del rinnovo, però si è parlato anche della possibile cessione alla Lazio. Il giocatore pare abbia aperto all’ipotesi, ora tocca a De Laurentiis e Lotito trovare un accordo complicato su un valore di cartellino che il Napoli fissa a 30 milioni”.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ieri è stato chiaro parlando dal ritiro di Auronzo: la priorità del club è trovare un sostituto per Milinkovic e il candidato principale resta il polacco del Napoli. La Lazio si muove da giorni in tal senso, ma non c’è accordo con il Napoli sulla valutazione.

“È stata incassata un’apertura da parte del giocatore al trasferimento, forse anche qualcosa più di una semplice apertura, ma la trattativa col Napoli non è ancora decollata. La valutazione di 30 milioni fatta dal club partenopeo ha infatti gelato la società romana che pensava sarebbe bastato un investimento sui 20 milioni. Una differenza ampia, molto difficile da colmare, quanto meno in tempi brevi. C’è dunque il rischio che l’operazione vada per le lunghe. Sarri scalpita, però. Ha ribadito al presidente che, almeno il sostituto di Milinkovic, lo vuole subito. E spera che sia Zielinski”.

Ieri Lotito ha dichiarato:

«È andato via Milinkovic certo non l’ho mandato via io, anzi ho cercato di tenerlo fino alla fine. Gli danno 20 milioni all’anno e ha deciso di andare via e ho detto va bene. Ora la priorità è sostituirlo. Tutto il resto è in aggiunta, verrà fatto. Stiamo già lavorando. Zielinski? I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l’ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo… Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti».

ilnapolista © riproduzione riservata