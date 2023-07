Serie A, domani il sorteggio del calendario: anche quest’anno ci sarà l’asimmetria delle gare

La Gazzetta ripercorre i criteri da seguire per incontri in casa e trasferte, derby e big match e coppe europee

Domani alle 12.30 ci sarà il sorteggio del calendario del campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport ricostruisce i criteri che dovrà seguire il calendario. Il campionato inizierà nel weekend del 19-20 agosto,

In primo luogo, è confermata anche quest’anno l’asimmetria delle giornate per cui la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Una modifica introdotta dalla Premier.

In secondo luogo, non ci potranno essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

“Nel caso in cui ci siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta”.

Ancora, è prevista l’alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di squadre: Empoli e Fiorentina, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Napoli e Salernitana.

Regole anche per derby e big match.

“Nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale. Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti”.

Infine, i criteri per le coppe europee:

“Le squadre partecipanti alla Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le squadre partecipanti alla Europa League e quelle partecipanti alla Conference League nelle giornate comprese tra due turni di competizioni Uefa (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornata)”.

Il sorteggio sarà mandato in onda da Dazn e dal canale YouTube della Lega.

ilnapolista © riproduzione riservata