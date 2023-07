Serie A, accordo Dazn-Tivusat per la trasmissione sul satellite

Dazn ha svelato nella giornata di oggi diverse novità interessanti in vista della prossima stagione calcistica, l’ultima con l’attuale schema di divisione dei diritti televisivi della Serie A. Anche nel 2023/24, l’OTT trasmetterà tutte le dieci partite di campionato per ogni turno, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.

In attesa di scoprire come saranno suddivisi i diritti dal prossimo ciclo, DAZN continua a lavorare per rendersi sempre più accessibile agli appassionati. In questa direzione vanno l’accordo con Tivùsat (per portare i contenuti di DAZN anche sulla piattaforma satellitare gratuita italiana) e il potenziamento dell’infrastruttura di trasmissione proprietaria DAZN Edge, per stabilizzare ancora di più la trasmissione sul territorio italiano e offrire un’esperienza in continuo miglioramento.