Diritti tv, le cifre proposte da Sky, Mediaset e Dazn raggiungono 870 milioni di euro

Come riportato da Calcio e Finanza , ci sarà una nuova assemblea per i diritti tv della Serie A venerdì 13 o lunedì 16 ottobre, per il periodo 2024 – 2029. Il sito, che cita La Stampa, scrive:

“Al momento, sommando l’importo delle proposte dei tre broadcaster interessati [Sky, Dazn e Mediaset], la cifra raggiunge quota 870 milioni di euro. Sky ha messo sul tavolo 100-110 milioni, una cifra in aumento rispetto al triennio attuale. Mediaset è intorno a 60 milioni per una diretta in chiaro a giornata. Dazn, che avrebbe la parte più corposa, è invece arrivata a quota 700 milioni.”

