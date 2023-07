Onana allo United, l’Inter incassa 52 milioni più 5 di bonus (Di Marzio)

Un’operazione estremamente redditizia. Il portiere camerunese ha trascorso una sola stagione in nerazzurro: era arrivato a parametro zero

Per la cessione di Onana al Manchester United, l’Inter incasserà 52 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. I dettagli dell’operazione sono svelati da Gianluca Di Marzio.

“André Onana si prepara a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Il portiere camerunese, dopo una sola stagione in nerazzurro, si trasferirà in Premier League. Il portiere era arrivato all’Inter nell’estate del 2022 a parametro zero, adesso Onana lascia i nerazzurri per trasferirsi ai Red Devils. Operazione da 52.5 milioni di euro più altri 5 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili”.

Oggi Onana ha salutato l’Inter con una intervista alla Gazzetta dello Sport.

«So che potrò girare il mondo, ma sarà difficile trovare tifosi così e una curva come quella dell’Inter. San Siro e il popolo nerazzurro mi hanno regalato emozioni uniche che non dimenticherò per il resto della vita”.Ho giocato a Milano un anno, ma sarò interista per sempre: ora tiferò davanti alla tv. Auguro all’Inter di vincere subito lo scudetto che ci è mancato. So quanto tutti vogliano la seconda stella, spero sia arrivato il momento di metterla sul petto».

