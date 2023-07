Napoli, report allenamento: Gollini si è allenato in gruppo, per Anguissa personalizzato in campo

Per Lozano personalizzato in palestra e campo. Gaetano e Zedadka hanno svolto lavoro in palestra

Terzo giorno di allenamento a Dimaro per il Napoli in ritiro estivo. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il report della seduta di allenamento pomeridiano. La squadra di Garcia ha svolto lavoro tecnico e tattico e ha chiuso la seduta con una partita a campo ridotto e lavoro atletico. Il report fornisce anche qualche notizia sulle condizioni fisiche dei giocatori del Napoli in ritiro. Lozano, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha reso inutilizzabile nelle ultime giornate dello scorso campionato, prosegue con il lavoro personalizzato in palestra e in campo. Lavoro in palestra anche per Gaetano e Zedadka e personalizzato in campo per Anguissa, rientrato ieri dalle vacanze. Gollini, fresco di rinnovo del prestito, ha svolto l’intera seduta in gruppo. Simeone, arrivato oggi a Dimaro, ha svolto le visite mediche con i relativi test fisici.

“Nel pomeriggio, dopo una prima fase di attivazione ed esercitazione tecnica, il gruppo ha svolto lavoro tattico finalizzato al tiro in porta. A seguire partita a campo ridotto e a chiusura di sessione lavoro atletico. Lozano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Gaetano e Zedadka hanno svolto lavoro in palestra. Gollini ha svolto l’intera seduta in gruppo. Anguissa ha svolto lavoro personalizzato in campo. Arrivato a Dimaro anche Simeone che nel pomeriggio ha svolto i test medici-fisici”.

L’arrivo di Simeone e il continuo recupero di Anguissa sono i temi principali della giornata.

Stasera l’allenatore degli azzurri, Rudi Garcia, incontrerà i tifosi con Juan Jesus e Gollini.

ilnapolista © riproduzione riservata