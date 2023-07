A Dimaro è arrivato Simeone. Stasera Garcia incontrerà i tifosi con Juan Jesus e Gollini

Terzo giorno di ritiro in Trentino per il Napoli. Tra domani e mercoledì la squadra sarà al completo. Giovedì la prima amichevole con l’Anaune

Dopo l’arrivo di Anguissa, nella giornata di ieri, oggi a Dimaro, dove il Napoli si trova in ritiro, è arrivato anche Giovanni Simeone. Il Cholito è sceso in campo, oggi pomeriggio, allo stadio Comunale, ricevendo l’abbraccio dei 1200 tifosi presenti sugli spalti per assistere al primo allenamento della settimana.

Tra domani e mercoledì, il gruppo squadra sarà al completo. Giovedì il debutto del Napoli con la prima amichevole contro l’Anaune Val Di Non (squadra che milita nel campionato regionale di Eccellenza). Un anno fa la partita finì 10-0 e ci fu il debutto di Kvaratskhelia con la maglia azzurra: il georgiano segnò una doppietta dando un anticipo di quanto avremmo visto in campionato. Contro l’Anaune giocheranno solo i calciatori che hanno iniziato il ritiro a Dimaro da venerdì, per tutti gli altri bisognerà aspettare la seconda amichevole, quella contro la Spal, in programma lunedì prossimo.

Per quanto riguarda gli spettatori attesi per il match di giovedì, si va verso il sold out. I prezzi sono di 22 euro per la Tribuna Coperta e di 16.50 euro per le curve.

Anche oggi, come ha già fatto sabato, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha trascorso del tempo nello store del Napoli, dove ha firmato maglie e concesso selfie ed autografi ai tifosi presenti.

Stasera ci sarà il primo incontro di Rudi Garcia con i tifosi. L’allenatore li incontrerà nell’area eventi. Con lui ci saranno anche Juan Jesus e Gollini, fresco del rinnovo del prestito con il Napoli.

