Napoli, in vendita i biglietti per le amichevoli a Dimaro: tribuna coperta a 22 euro

I tagliandi possono essere acquistati su Vivaticket. Le curve costano 16,50 euro. Le due gare si svolgeranno il 20 e il 24 luglio

Su Vivaticket sono in vendita i biglietti per le due amichevoli che il Napoli affronterà durante il ritiro estivo a Dimaro Folgarida. La squadra di Garcia giocherà il 20 luglio con l’Anaune e il 24 luglio con la Spal. Entrambe le partite si terranno alle ore 18. I prezzi per le due gare sono di 22 euro per la tribuna coperta e di 16.50 per le due curve. Proprio nelle curve quest’anno ci sarà una novità: le postazioni nella Curva Meledrio, a sinistra della tribuna.

Vivaticket presenta così il ritiro estivo del Napoli:

“Ritorna il grande calcio in Val di Sole: per il dodicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane), la splendida località di Dimaro Folgarida, ai piedi delle maestose Dolomiti di Brenta, ospiterà il ritiro precampionato della Ssc Napoli, Campione d’Italia in carica, dal 14 al 25 luglio 2023. Durante il ritiro della Prima Squadra saranno sempre ben in vista i marchi Trentino e Val di Sole, che potranno fregiarsi del significativo titolo “Napoli Official Summer Training Location” (Sede Ufficiale del ritiro estivo del Napoli Calcio): un aspetto sicuramente importante affinché possano venire valorizzati anche i temi turistici connessi alla permanenza del Napoli in Trentino in occasione del ritiro. I Campioni d’Italia alloggeranno presso un noto hotel del caratteristico borgo e si alleneranno allo “Stadio Comunale di Dimaro – Ski.it Arena” tutti i giorni a partire dalle 10.00 al mattino e dalle 17.30 nel pomeriggio, salvo cambiamenti di programma (potrebbero esserci mezze giornate di riposo). Un’occasione assolutamente da non perdere per i tantissimi tifosi napoletani ed appassionanti del bel calcio: poter vedere dal vivo le esibizioni dei campioni azzurri nello splendido scenario naturale della Val di Sole!”.

Quanto ai biglietti per le amichevoli, il sito pubblica alcuni dettagli:

“I biglietti non sono rimborsabili. Per i bambini sotto i 5 anni, in presenza di adulto pagante, è possibile ritirare un omaggio direttamente al botteghino previa comunicazione al numero +39 0463 986113 al fine di farsi riservare il posto. L’accesso delle tribune dello stadio di Dimaro sarà disciplinato in base ai Protocolli Figc. È necessario esibire agli addetti al controllo oltra al titolo del biglietto acquistato, anche il documento di identità”.

