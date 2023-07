Disfatta Italia, ne prende cinque dalla Svezia. Crisi nera sui palloni alti

Tre gol su cinque da calcio d’angolo. Nella prima mezz’ora anche una discreta Italia. Ora dovrebbe bastare un pari contro il Sudafrica

Disfatta Italia ai Mondiali femminili. Finisce 5-0 per la Svezia. Le azzurre hanno anche cominciato bene ma nel finale di primo tempo hanno subito tre gol in sette minuti. Due su calcio d’angolo: azioni quasi in fotocopia.

Per il match con le scandinave Milena Bertolini decide di apportare solo una modifica alla squadra titolare che ha battuto l’Argentina. Confermate le giovanissime Dragoni e Beccari dal primo minuto.

L’Italia ha giocato un buon primo tempo ma il pessimo finale ha rovinato tutto. La squadra di Bertolini ha tenuto a lungo il pallino del gioco, mettendo in difficoltà più di una volta le avversarie terze del ranking mondiale. I primi due gol della Svezia sono arrivati su due calci d’angolo, con il difensore Ilestedt che ha firmato l’1-0 al 39esimo e la calciatrice del Barcellona Rolfo ha raddoppiato al 44esimo. Nei minuti di recupero è arrivato anche il gol di Blackstenius. Al termine del primo tempo la speranza di riaprire il match con un pericoloso tiro di Beccari che però è stato murato.

Nel secondo tempo non c’è stata stria. La Svezia ha segnato subito il quarto (Ilestedt), ancora una volta da corner. Bertolini ha così deciso di far rifiatare alcune calciatrici importanti e ha fatto esordire al Mondiale Valentina Cernoia, Annamaria Serturini e Martina Lenzini. Il quinto gol è arrivato al 95esimo con Blomqvist. Ora all’Italia, a meno di una clamorosa sconfitta della Svezia con l’Argentina, dovrebbe bastare un pareggio mercoledì contro il comunque insidioso Sudafrica per passare il girone come seconda.

