Mbappé, in Spagna fanno pretattica: “nessuna trattativa col Real Madrid”

Secondo As, il Real è sbigottito “dalle valanga di informazioni che vengono date ogni giorno, il Psg non ha dato dettagli sul prezzo di Mbappè”

In Spagna fanno pretattica sul futuro di Mbappe’. Scrive As:

“Il Real Madrid assiste con perplessità all’evolversi del ‘caso Mbappé’ e alle voci che girano intorno al suo possibile acquisto. Tra le mura degli uffici del club madrileno sono ‘sorpresi’ dalla valanga di informazioni che vengono date ogni giorno e sostengono che per loro non è cambiato nulla. Il Real insiste con forza sul fatto che non c’è stata alcuna trattativa con il Psg, né ci sarà, e mantengono la convinzione che Mbappé rispetterà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024, con il club parigino”.

Non viene negata, invece, la possibilità che era stata considerata di recente, per il quale si vedeva Mbappé in maglia bianca dall’anno successivo. Solo il contratto nega al francese un cambio di rotta immediato. E il Real Madrid, nel mentre, non ha neanche avviato una conversazione con i rappresentanti del Psg.

“A Madrid, in questo momento, fa strano tutto quello che si starebbe dicendo su una possibile operazione che non è mai stata avviata. Viene esclusa anche la partecipazione di qualsiasi intermediario, perché non è previsto che debbano iniziare a trattare in questo momento. Allo stesso modo, il club spagnolo conferma che il prezzo per cui il Psg potrebbe valutare Mbappé non è noto. Inoltre, il Real Madrid non ha preso in considerazione la disponibilità degli importi dei trasferimenti economici in questo momento”.

