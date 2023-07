Lukaku, venerdì la telefonata con il capo ultrà Inter: «Mai alla Juve». Lo spogliatoio è sconcertato (Gazzetta) 

Il giuramento del belga alla Curva. Mentre i compagni sono stupiti: molti hanno chiesto spiegazioni per il suo comportamento

Il tradimento di Lukaku all’Inter continua a tenere banco sui quotidiani. La Gazzetta dello Sport racconta di una telefonata tra Lukaku e un ultrà della curva nerazzurra. Il belga ha giurato che non andrà mai alla Juventus. Ieri l’Inter ha mollato definitivamente Lukaku, dopo una telefonata di fuoco in notturna con il direttore sportivo Ausilio in cui sono volati stracci. E stracci rischiano di volare anche con la tifoseria, con cui già da ieri Lukaku ha qualche problema, tanto da essere stato costretto a chiudere i commenti ai suoi post sui social.

La Gazzetta racconta, come accennato, di una telefonata con un ultrà della Curva a cui il belga ha giurato che, se lascerà l’Inter, non andrà mai ai rivali bianconeri della Juventus.

“Curiosamente nella stessa notte di venerdì, Romelu ha parlato anche con uno dei leader della Curva: a lui ha giurato che, anche se non sarà più nerazzurro, non andrà mai alla Juve”.

Non solo. Anche lo spogliatoio dell’Inter non l’ha presa benissimo, racconta la rosea. Molti compagni dell’attaccante, anche quelli a lui più vicini, sono sconcertati dal suo comportamento altalenante ed hanno chiesto spiegazioni. Sono sconvolti, anche se sapevano che il belga era scontento per le panchine. Ma non si aspettavano un comportamento come quello che ha portato alla rottura definitiva con l’Inter, che ieri ha definitivamente mollato il suo giocatore, dichiarando che non continuerà nel tentativo di prenderlo a titolo definitivo dal Chelsea come stava provando a fare ormai da settimane. Insomma, lo spogliatoio è sconvolto.

“Non bastasse, ieri è montato sconcerto e stupore pure nello stesso spogliatoio interista: molti compagni di Romelu, perfino alcuni a lui vicini, hanno chiesto spiegazioni. Conoscevano il malumore belga per le panchine alle spalle di Dzeko, ma ora non si capacitano del suo atteggiamento che ha portato alla rottura. Due estati dopo hanno rivisto lo stesso carattere volubile”.

