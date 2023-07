Lukaku, la Curva Nord: «Come un vile mercenario da quattro soldi, ti vendi al miglior offerente»

Il comunicato: “Chi ti ha tradito tornerà a farlo, perché è la sua indole. Prima di essere un campione bisogna essere uomini. E tu non lo sei. Addio infame”

Era inevitabile che il tifo interista si facesse sentire sulla vicenda Lukaku. La Curva Nord ha diffuso un violento comunicato nel quale apostrofa il belga come “infame”:

“Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto ma perché ciò rientra nella sua indole. Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita. Ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini. E tu non lo sei. Addio infame”.

L’Inter aveva trovato l’accordo con il Chelsea per il trasferimento dell’attaccante a Milano. Il belga, durante le trattative di Ausilio e Marotta, flirtava con la Juventus. Il Corriere dello Sport ne dava notizia già molto tempo addietro. Al momento di concludere il trasferimento all’Inter, Lukaku si è reso irreperibile.

Da lì la rottura con l’Inter e anche con la società Roc Nation che cura gli interessi del giocatore insieme all’avvocato Ledure. L’Inter ha deciso di interrompere qualsiasi trattativa. Ora il belga starebbe trattando con i bianconeri.

