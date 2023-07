Lukaku: «Juve? Non credo che l’affare si farà» (VIDEO)

L’attaccante risponde ad alcuni tifosi all’esterno del centro sportivo di Bruxelles dove si sta allenando in attesa di una svolta nel mercato

«Juve? Non credo che l’affare si farà». Ha risposto così Romelu Lukaku ad alcuni tifosi dell’Inter che lo hanno intercettato in Belgio, all’esterno del centro sportivo di Bruxelles dove il centravanti si sta allenando in attesa di una svolta nel mercato. Una battuta dei tifosi: «Se firmi per la Juventus non dire mai forza Juve». E la risposta di Lukaku: «No, no, mai. Non credo che l’affare si farà». Poi l’attaccante è salito in auto ed è andato via.

Il tutto è stato ripreso in un video pubblicato poi su TikTok.

