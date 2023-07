Luis Enrique: «Alcuni giocatori devono ancora partire»

La conferenza stampa dell’allenatore: «La rosa deve essere rinforzata e alcuni giocatori devono partire, ma sfrutteremo queste partite per prepararci»

Luis Enrique ha partecipato alla prima conferenza stampa del Psg in Giappone. L’allenatore è tornato a parlare delle sue prime settimane da tecnico dei parigini e ha spiegato le sue sensazioni:

«Dopo settimane di allenamento, la mia impressione è positiva, anzi molto buona. Non solo per la grandezza del club e per tutte le strutture a nostra disposizione per completare il nostro lavoro, ma anche per la qualità dei giocatori. La rosa ha bisogno di rinforzi e ci sono alcuni giocatori che devono ancora partire. E sfrutteremo queste partite durante il tour per trovare la condizione e capire quali obiettivi vogliamo raggiungere in campo».

Con molta probabilità, quando parla di giocatori in uscita potrebbe non riferirsi al talento Mbappé, perché negli ultimi giorni si è parlato molto della necessità dell’attaccante francese di aspettare la scadenza naturale del contratto. A oggi il club parigino fa il possibile per evitare una sua cessione e potrebbe preferire l’idea di escluderlo dal progetto anziché venderlo.

