“Mbappé al Real Madrid? Si parla poco di Endrick il futuro nove del Brasile” (As)

Su As si pensa che Mbappé possa oscurare l’arrivo di Endrick: “Un centravanti che si adatterebbe perfettamente a Vinicius e Rodrygo”

Mbappé ha un futuro incerto. In questi giorni, le trattative sono su un punto fermo. Da una parte, Mbappé, non vorrebbe continuare a giocare a Parigi, vuole un’altra esperienza, ma il rifiutare continuamente un dialogo con la società lo ha portato all’esclusione. Senza la sua stella più importante, il Psg è comunque arrivato nel paese del Sol Levante per iniziare il suo tour.

Tuttavia, come fa notare As, il Real Madrid non ambisce solo ad avere il miglior giocatore del mondo. I blancos vogliono di più. Sebbene Mbappé possa arrivare in Spagna, gratis nel 2024, il Real ha un altro gioiello in casa: Endrick.

Il valore di Endrick è già alto, secondo As:

“Con tante premesse e tanto da confermare, il Real Madrid è consapevole che l’arrivo di un ragazzo di diciotto anni, per quanti flash porti con sé, non può stupire. L’incertezza del suo valore lo accompagnerà sempre in Spagna, finché non sarà lui a liberarsene. Ma neanche si nasconde l’illusione per un calciatore che passa inosservato. Forse troppo, perché è un gioiello”.

Ed è così. Endrick ha ottimi numeri che dimostrano il suo valore, tuttavia, nonostante abbia già firmato un precontratto, non sarà un blancos prima dei suoi diciotto anni. Nel 2024, in sostanza, potrebbero arrivare sia Mbappé sia Endrick, in una squadra che avrà tre brasiliani e un francese dal valore inestimabile.

“Endrick è già un giocatore del Real Madrid, ma fino al 2024 non potrà esserlo del tutto. Una frase che farebbe rizzare la pelle allo stesso Schrödinger. Nel giro di un anno arriveranno entrambi i nove. E non lo capiscono. Un calciatore che ha esordito nell’élite brasiliana a 16 anni (e paradossalmente 16 alle spalle) e che, pur essendo minorenne, ha già segnato dieci gol con la prima squadra, ha fiuto, magia nei piedi e un’intera carriera davanti a sé. Un centravanti che si adatterebbe perfettamente a Vinicius e Rodrygo, in quello che è il tridente dell’illusione di Chamartín. Dunque, il potenziale attacco della Canarinha ai Mondiali del 2026″.

La combinazione Vinicius-Endrick-Rodrygo, tuttavia, non sarebbe solo il tridente di una delle nazionali più forti del calcio. Sarebbe anche il tridente più forte e con le maggiori prospettive per il futuro, perché dei tre il più anziano sarebbe proprio Vinicius Jr (23 anni), mentre il ventiduenne Rodrygo e il diciassettenne Endrick lo affiancheranno.

Mbappé diventa, di conseguenza, un elefante in una piccola stanza.

“Mbappé continua a essere una priorità. Totale e assoluta. Si tratta di un calciatore ‘indiscutibile’. Sarebbe un problema per Endrick? Probabilmente, perché quello che non si mette in discussione è Vinicius, quindi il terzo posto vacante (salvo cambio di schema) dovrebbe essere tra Rodrygo e lui. Ma l’ingaggio del francese continua ad essere la madre di tutte le incognite e sebbene la sensazione sia che nel 2024 possa arrivare gratis… nulla è escluso. Assolutamente niente”.

Con Ancelotti, il giovane tridente brasiliano potrebbe crescere e trovare una grande identità, ma la presenza di Mbappé potrebbe oscurare il futuro talento brasiliano.

