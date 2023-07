Lotito vorrebbe il 20enne russo Zakharyan come erede di Milinkovic, apriti cielo con Sarri (Gazzetta)

L’ex Comandante vuole giocatori pronti, voleva Zielinski. Ora che farà Lotito? Lo prende lo stesso e rompe? O china il capo a Sarri?

Sarri non ha l’imprevedibilità tra le sue caratteristiche. È un uomo di facile lettura. La Gazzetta racconta del rischio rottura con Lotito che vorrebbe portare alla Lazio, come erede di Milinkovic Savic, il russo Zakharyan 20 anni della Dinamo Mosca.

La Lazio ha l’accordo

sia con il giocatore (quinquennale da 1 milione e mezzo, a salire) sia con la sua società (10 milioni di euro più altri 3 di bonus).

Ma Sarri non lo vuole.

Il giocatore lo ha studiato e gli piace. Ma la giovane età ed il fatto che abbia giocato soltanto nel campionato russo rendono il tecnico perplesso sulla possibilità che possa avere subito un rendimento all’altezza della situazione. Questo è quanto pensa il Comandante. Che a Lotito ha ribadito (nei tre giorni che il patron ha trascorso ad Auronzo di Cadore) che lui ha invece bisogno di giocatori pronti per sostituire un big del calibro di Milinkovic. Per questo aveva messo Zielinski in cima alla lista.

In teoria Lotito potrebbe anche decidere di tirare dritto, di acquistare ugualmente il centrocampista russo e “imporlo” a Sarri. Ma in questo caso si rischierebbe una rottura tra presidente e allenatore che poi non sarebbe facile da ricomporre.

