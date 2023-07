Lo Celso in gol nell’amichevole contro il West Ham, a segno pure Scamacca e Udogie (VIDEO)

Vittoria del West Ham per 3-2, gli Spurs hanno giocato bene. L’argentino ha segnato un gol al volo di sinistro. Poi rete decisiva di Scamacca

Giovanni Lo Celso è andato in gol nell’amichevole della scorsa notte giocata a Perth tra Tottenham e West Ham. Ha vinto il Wets Ham 3-2, gli Spurs non hanno affatto demeritato, anzi. Hanno giocato per larghi tratti meglio degli avversari che nel primo tempo si sono portati in vantaggio di due gol grazie a Ings e Mubama. Nella ripresa il Tottenham ha pareggiato con reti di Lo Celso (di sinistro su azione da calcio d’angolo) e di Udogie di testa il ventenne azzurro ex Udinese. Poi nel finale in contropiede rete decisiva di Scamacca.

Per il Tottenham del nuovo tecnico Postecoglou ha giocato titolare l’altro azzurro Vicario. Lo Celso e Udogie sono entrati all’inizio del secondo tempo. Scamacca è entrato in campo al 58esimo.

