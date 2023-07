L’agente di Di Lorenzo: «Con De Laurentiis abbiamo trovato l’accordo, ma gliel’avevamo tenuto nascosto»

Giuffredi ha spiegato a Sky il retroscena del rinnovo del capitano del Napoli, annunciato questa sera sul palco di Dimaro

Dopo l’annuncio del rinnovo del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, arrivato a sorpresa questa sera sul palco di Dimaro dal presidente Aurelio De Laurentiis, Giuffredi, agente del calciatore, ha spiegato ai microfoni di Sky come si è arrivati all’accordo per il prolungamento del contratto di Di Lorenzo:

«Il desiderio di Giovanni era quello di legarsi a vita al Napoli. Parliamo con il presidente da diversi mesi e siamo arrivati alla conclusione con l’accordo definitivo fino al 2028 con l’opzione fino al 2029. È stata una sorpresa per Giovanni, io e il presidente abbiamo trovato l’accordo ma abbiamo deciso di tenerglielo nascosto. L’ho visto dopo l’allenamento e gli ho detto che non avevo parlato con De Laurentiis e, siccome sa che non gli mento mai, mi ha creduto»

