La giornata di calciomercato (live): Hojlund, il Manchester United pronto ad offrire 53/55 milioni

Lo United ha l’accordo con il giocatore, non con l’Atalanta che chiede almeno 70milioni. Il Milan tratta la cessione di Vranckx al Psv

La giornata di calciomercato di oggi martedì 18 luglio:

Ore 16:35 – Lo United ha trovato l’accordo con il danese, non con l’Atalanta

Scrive The Athletic: “L’Atalanta in precedenza aveva chiesto un prezzo di € 100 milioni (£ 85,5 milioni, $ 112 milioni) sul 20enne, mentre recenti rapporti hanno suggerito che vogliono € 70 milioni (£ 60 milioni, $ 78,7 milioni) più € 10 milioni in componenti aggiuntivi. Tuttavia, gli interessati sperano di negoziare un prezzo inferiore con il club italiano“.

🚨 Man Utd have agreed outline personal terms for Rasmus Hojlund. Gap in club valuations so will take time but talks to continue over deal. #PSG also pursuing. #MUFC in parallel dialogue on Kolo Muani + others @TheAthleticFC after @FabrizioRomano #Atalanta https://t.co/A0i7UY4N5B — David Ornstein (@David_Ornstein) July 18, 2023

Ore 15:25 – L’offerta del Manchester United per Hojlund dovrebbe essere intorno ai 53-55 milioni di euro più bonus

Lo ha scritto Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, sul suo account Twitter. Il danese è un obiettivo di Ten Hag.

#Hojlund: #ManchesterUnited‘s next bid could have a fixed base of € 53-55 mln (euro) plus bonuses — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2023

Ore 15:00 – Reijnders ha sostenuto le visite mediche con il Milan

Ore 14:00 – Il Psv vuole Vranckx, offerti 12 milioni al Milan

Le PSV 🇳🇱 aurait proposé 12M€ à Wolfsburg 🇩🇪 pour Aster Vranckx (@lequipe) Information à confirmer (@RikElfrink) https://t.co/O2RPaUgK8y — Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) July 18, 2023

Ore 8:00 – Il Brighton non ha accettato 70 milioni di sterline dal Chelsea per Moises Caicedo

🚨 Chelsea’s latest verbal offer for Moises Caicedo was £70m guaranteed and it’s understood £5m in add-ons was discussed. It’s been indicated this won’t be accepted, albeit the offer could yet provide a basic framework for a deal.🇪🇨 pic.twitter.com/5yu4qcLwbN — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 18, 2023

