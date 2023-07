Klopp: «Mbappé al Liverpool? Mi viene da ridere. Magari qualcuno nel club vuole sorprendermi…»

A Sky: «è un ottimo giocatore, ma le condizioni finanziarie non ci soddisfano. Non voglio rovinare la storia, ma che io sappia non c’è nulla»

Il Liverpool su Mbappé? Jurgen Klopp ci ride su. Parlando a Sky, l’allenatore dei Reds ha risposto ad una domanda sulle voci relative all’interessamento del Liverpool sul francese del Psg scartando l’idea. Magari qualcuno all’interno del club ha pensato di farmi una sorpresa, ci scherza su, ma in otto anni che sono qui non è mai successo.

Queste le parole di Klopp:

«Ne stiamo ridendo. Posso dire che penso che è un ottimo giocatore. Ma le condizioni finanziarie non ci soddisfano affatto. Non voglio rovinare questa storia, ma per quanto ne so, non c’è niente di simile pianificato. Potrebbe essere che qualcun altro al club stia preparando qualcosa e voglia sorprendermi. Ma questo non è ancora successo negli otto anni in cui sono stato qui».

La voce dell’interessamento del Liverpool su Mbappé è partita dal Mirror, che ieri scriveva:

“Il Liverpool è pronto a prendere Mbappé in prestito per un anno. La proposta porterà denaro nelle casse del Psg e consentirà al 24enne attaccante di completare il suo trasferimento da sogno a Madrid. I Reds sono confortati dalle parole di Mbappé che l’anno scorso ha elogiato il club e dal fatto che sua madre, Fayza Lamari – anche sua agente – è una tifosa della Kop. Mbappé ha spesso elogiato Jurgen Klopp e lui e i suoi rappresentanti avevano parlato di un possibile trasferimento a Liverpool quando era al Monaco, prima di decidere di andare al Psg“.

