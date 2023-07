Kim in un video del Bayern mangia salsicce e crauti: «voglio imparare rapidamente il tedesco»

Alla presentazione: «Vorrei avere il nome Minjae sulla maglia, solo in Europa mi chiamano Kim. Porterò per sempre i napoletani nel cuore»

Dalla mozzarella a salsicce e crauti. È il giorno della presentazione di Kim al Bayern Monaco, conferenza stampa e video per i tifosi bavaresi. Cinque minuti di video in cui Kim dice che porterà sempre i tifosi del Napoli nel cuore, che in Corea tutti lo chiamano MinJae, che vorrebbe essere chiamato così ma in Europa tutti lo chiamano Kim. Vorrebbe avere il nome MinJae sulla maglia.

«A Napoli ho vissuto un’annata fantastica, abbiamo vinto lo scudetto, sono stato votato come il miglior difensore della Serie A, i tifosi del Napoli sono straordinari, li porterò per sempre nel mio cuore». Al responsabile della comunicazione del Bayern dice: «Facciamola in inglese ma il mio obiettivo è imparare rapidamente il tedesco».

🎙️ Kim zu seinem Spitznamen “Monster”: “Ich nehme das sehr positiv, weil es die Charakteristik meines Spiels zeigt. Ich will das hier in Deutschland bestätigen. Der Spitzname ist in Korea entstanden. Es gab mehrere, dieser hat sich durchgesetzt.” pic.twitter.com/ZpzaDoBo1b — FC Bayern München (@FCBayern) July 21, 2023

Kim on communication with his teammates: “We communicate in English, but my goal is to learn German quickly” pic.twitter.com/K4Ld737SY7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 21, 2023

Kim on how he would like to be called: “I like having Minjae on my shirt but I’m happy to be called Kim by the fans. That’s easier for everyone” pic.twitter.com/zMz9nCrG7g — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 21, 2023

🔴 Watch Minjae Kim’s official presentation – LIVE now 🎥#ServusMinjae — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 21, 2023

